بوتين لبينيت: أعرف أين يختبئ زيلينسكي

القدس المحتلة/سما/

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أنه يعرف اين يختبئ رئيس أوكرانيا زيلنسكي بالضبط لكنه لا يريد قتله.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول قوله أن بوتين يفضل إلقاء القبض على الرئيس الأوكراني حيا.

وتقول مصادر سياسية في اسرائيل إن المحادثات بين بينت وبوتين لا تضمن التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة أوكرانيا.

وأجرى بينيت مرة أخرى الليلة مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - ناقش الاثنان محاولات الوساطة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

غير أن المصادر المشاركة في الاجتماع أكدت على شيء واحد - بوتين ليس مستعدًا لسماع وقف الغزو حتى تضع أوكرانيا سلاحها.

بالإضافة إلى ذلك ، تحدث بينيت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.



في غضون ذلك ، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيقلع غدا متوجها إلى لاتفيا ، وسيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.