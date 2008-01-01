  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فنلندا تعتزم شراء أسلحة دفاع جوي" إسرائيلية" الصنع

السبت 05 مارس 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنلندا تعتزم شراء أسلحة دفاع جوي" إسرائيلية" الصنع



هلسنكي/سما/


أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أنها قررت عقد صفقة مع تل أبيب لشراء أسلحة دفاعية إسرائيلية الصنع، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة "استعدادا لتطور الوضع في أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن في حديث لقناة yle  إن "فنلندا تعمل على تحسين دفاعها المضاد للطائرات"، معتبرا أن هذه الخطوة "استثمار مهم بعد الاستثمار بشراء طائرات مقاتلة".


ولفت إلى أن بلاده قررت شراء أسلحة دفاعية من إسرائيل.

وقال "لدينا معلومات استخبارية تشير إلى أن بيلاروسيا تفكر في آداء دور أكبر في أوكرانيا".

وتابع أن بلاده تستعد لـ "عدد من السيناريوهات" مع تطور الوضع في أوكرانيا، مؤكدا من جهة أخرى أن فنلندا لا تواجه أي تهديدات حاليا.

وأضاف: "الوضع على حدودنا سلمي، لكن يجب علينا أن نبقى يقظين وأن نعزز قدراتنا الدفاعية".

وكشف أيضا أن فنلندا تشارك في مناقشات تعاون دفاعي مع المملكة المتحدة. 

#فنلندا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز: هذا ما تتخوف منه واشنطن من حصار بوتين

إذا اندلعت حرب نووية طاحنة.. هذه الأماكن الآمنة في العالم للهروب من يوم “نهاية البشرية”

"ميلتاري ووتش" تكشف خسائر طائرة بيرقدار التركية في أوكرانيا

محلل روسي: لا داعي للاستغراب.. الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل

أسعار صرف العملات في فلسطين مقابل الشيكل اليوم السبت

استماتة للسيطرة عليه.. ما سر بحر آزوف الذي "تريده" روسيا ؟

نيويورك تايمز تنشر فيديو من محطة زابوريجيا النووية.. "نداء وتوسل" للجنود الروس

الأخبار الرئيسية

بوتين: لهذا السبب وضعت "النووي" في حالة تأهب

ررررر

على وقع الحرب في أوكرانيا..معاريف: هذا ما يتخوف منه جيش الاحتلال

44

زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت

هجوم واسع وسيطرة على بلدات.. حصيلة عاشر أيام الحرب بأوكرانيا

بينيت

بعد لقائه ببوتين..بينيت الى برلين

الاتصالات الفلسطينية