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زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت

السبت 05 مارس 2022 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يرفض الرد على مكالمة من بينيت



القدس المحتلة/سما/

قال موقع i24 الإسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، حاول اليوم السبت، الاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن الأخير رفض المكالمة.


 
وجاء اتصال بينيت، بعد زيارة لموسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات بشأن العملية العسكرية الروسية  في أوكرانيا.

ووفقا لمصادر صحفية، كان زيلينسكي يعلم منذ البارحة أن بينيت سيتوجه إلى الكرملين للقاء الرئيس الروسي. 

وأشارت إلى أن الرفض الأوكراني لمكالمة رئيس وزراء الاحتلال يضاف إلى الانتقادات الشديدة من أوكرانيا للسياسة التي تنتهجها "إسرائيل" تجاه العملية العسكرية الروسية.

وفي سياق متصل توجه بينيت اليوم السبت، من موسكو إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز، بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير.

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