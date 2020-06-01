  1. الرئيسية
  2. هو وهي

8 أسرار جمال كورية يجب على كل فتاة معرفتها

السبت 05 مارس 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 أسرار جمال كورية يجب على كل فتاة معرفتها



وكالات - سما-

إنها حقيقة معروفة أن الكوريين يحبون روتين جمالهم. ويؤتي ثماره! سواء كانت شابة أو كبيرة، رجل أو امرأة، تبدو بشرتهم دائمًا خالية من العيوب ومتوهجة – كل ذلك بسبب حقيقة أنهم يقضون قدرًا كبيرًا من الوقت في منتجات التجميل المختلفة. لكن الأمر لا يقتصر فقط على كريمات BB والكونسيلر الرائعة (على الرغم من أن مستحضرات التجميل الكورية رائعة جدًا)، بل يتعلق أيضًا بالنظام الغذائي المناسب ومضادات الأكسدة واختراق الجمال الطبيعي. إليك 8 أسرار جمال كورية يجب على كل فتاة معرفتها.

تنظيف الوجه

إذا كنت تعتقد أن تنظيف وجهك مرة واحدة يكفي – فأنت مخطئ تمامًا! يجب أن تتكون عملية تنظيف الجلد من خطوتين، وأحيانًا ثلاث خطوات. يوصي أول التجميلين الكوريين باستخدام مناديل تنظيف لإزالة الطبقة الأولى من الشوائب. إنها لطيفة ولا تتطلب استخدام الماء. بعد ذلك، استخدم منتجًا لتنظيف الزيت لإزالة واقي الشمس والماكياج والشوائب الزيتية الأخرى. بعد ذلك، عندما يكون وجهك مبللًا، ضعي رغوة تنظيف للحصول على تأثير أقوى – ستنظف المسام تمامًا.

تدليك الوجه

الكوريون يتمتعون حقًا بتدليك كبير للوجه – يمكنك العثور على واحدة في أي صالون تجميل كما أنها تحظى بشعبية مثل مانيكير. يمكنك القيام بتدليك الوجه في المنزل بعد الاستحمام الساخن – استخدم حركات دائرية ونقرية للعمل على جبهتك وعظام الوجنتين والفكين والخدود. إنه يحسن الدورة الدموية ويحافظ على صحة بشرتك، ويضيف توهجًا نديًا جميلًا.

كريم واقي من الشمس

تعرف النساء الكوريات شيئًا أو اثنين عن الضرر الذي يمكن أن تسببه الشمس على بشرتنا. جلدهم لطيف بشكل لا يصدق ويمكن أن يحدث تصبغ في كثير من الأحيان. لهذا السبب لا تغادر فتاة أو امرأة كورية المنزل دون وضع بعض كريم مضاد للأشعة فوق البنفسجية. الأقوى، الأفضل! كما يستخدمون القفازات والقبعات العريضة وحتى المظلات للحماية.

الأكثر قراءة اليوم

"شبيغل" الألمانية: هذه هي أكبر أخطاء بوتين العسكرية في غزو أوكرانيا

بالتفاصيل.. ماذا حدث في ليلة الرعب النووي ؟

أوكرانيا ترد على أنباء هروب زيلينسكي

برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر على عجل إلى بولندا

"ميلتاري ووتش" تكشف خسائر طائرة بيرقدار التركية في أوكرانيا

إذا اندلعت حرب نووية طاحنة.. هذه الأماكن الآمنة في العالم للهروب من يوم “نهاية البشرية”

تفاصيل واقعة خطيرة لمقاتلة "إف- 35" قرب الأجواء الأوكرانية

الأخبار الرئيسية

الجييش الصيني

الاضخم في العالم ...الصين تعلن رصد مليارات الدولارات لتطوير جيشها

7 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

روسيا-اسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تنضم لعقوبات أميركية فرضت على روسيا

دراسة إستراتيجية إسرائيلية تحذر من تكرار سيناريو أوكرانيا مع الدولة العبرية ..

ريتشارد بويد

نائب ايرلندي: 5 أيام عقوبات على بوتين مقابل 70 عاماً بلا عقوبات على إسرائيل (شاهد)

الاتصالات الفلسطينية