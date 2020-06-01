وكالات - سما-

إنها حقيقة معروفة أن الكوريين يحبون روتين جمالهم. ويؤتي ثماره! سواء كانت شابة أو كبيرة، رجل أو امرأة، تبدو بشرتهم دائمًا خالية من العيوب ومتوهجة – كل ذلك بسبب حقيقة أنهم يقضون قدرًا كبيرًا من الوقت في منتجات التجميل المختلفة. لكن الأمر لا يقتصر فقط على كريمات BB والكونسيلر الرائعة (على الرغم من أن مستحضرات التجميل الكورية رائعة جدًا)، بل يتعلق أيضًا بالنظام الغذائي المناسب ومضادات الأكسدة واختراق الجمال الطبيعي. إليك 8 أسرار جمال كورية يجب على كل فتاة معرفتها.

تنظيف الوجه

إذا كنت تعتقد أن تنظيف وجهك مرة واحدة يكفي – فأنت مخطئ تمامًا! يجب أن تتكون عملية تنظيف الجلد من خطوتين، وأحيانًا ثلاث خطوات. يوصي أول التجميلين الكوريين باستخدام مناديل تنظيف لإزالة الطبقة الأولى من الشوائب. إنها لطيفة ولا تتطلب استخدام الماء. بعد ذلك، استخدم منتجًا لتنظيف الزيت لإزالة واقي الشمس والماكياج والشوائب الزيتية الأخرى. بعد ذلك، عندما يكون وجهك مبللًا، ضعي رغوة تنظيف للحصول على تأثير أقوى – ستنظف المسام تمامًا.

تدليك الوجه

الكوريون يتمتعون حقًا بتدليك كبير للوجه – يمكنك العثور على واحدة في أي صالون تجميل كما أنها تحظى بشعبية مثل مانيكير. يمكنك القيام بتدليك الوجه في المنزل بعد الاستحمام الساخن – استخدم حركات دائرية ونقرية للعمل على جبهتك وعظام الوجنتين والفكين والخدود. إنه يحسن الدورة الدموية ويحافظ على صحة بشرتك، ويضيف توهجًا نديًا جميلًا.

كريم واقي من الشمس

تعرف النساء الكوريات شيئًا أو اثنين عن الضرر الذي يمكن أن تسببه الشمس على بشرتنا. جلدهم لطيف بشكل لا يصدق ويمكن أن يحدث تصبغ في كثير من الأحيان. لهذا السبب لا تغادر فتاة أو امرأة كورية المنزل دون وضع بعض كريم مضاد للأشعة فوق البنفسجية. الأقوى، الأفضل! كما يستخدمون القفازات والقبعات العريضة وحتى المظلات للحماية.