صحيفة عبرية تنشر تفاصيل استعداد "إسرائيل" لاستيعاب اللاجئين اليهود من أوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة عبرية، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل استعدادات "إسرائيل" لاستيعاب اللاجئين اليهود من أوكرانيا.



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تصل بعد غد الأحد ثلاث رحلات جوية لـ 300 لاجئ يهودي فروا من أوكرانيا.



وأضافت: "من المتوقع أن تتلقى العائلات مساعدة كبيرة تصل إلى آلاف الشواكل لكل أسرة".



ونقلت عن مصدر في وزارة حكومية معنية بتفاصيل الخطة أنه من المتوقع أن تهبط ثلاثة قطارات جوية من مولدوفا ووارسو وبودابست في" إسرائيل"، في إطار عملية "الضمان الإسرائيلي" لإنقاذ يهود أوكرانيا.



وأوضحت أن الحديث يدور عن عملية مشتركة بين وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية ومؤسسة الصداقة بمساعدة تبرعات من الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية.



وأوضحت أن المهاجرين سوف يتمتعون بوضع "لاجئي حرب"، وسيتم منح كل فرد منهم 6 آلاف شيكل (1849 دولارا)، و11 ألف شيكل (3389 دولارا) للزوجين، فيما سيتم منح 15 ألف شيكل (4622 دولارا) لكل أسرة مع أطفال.



سيتم تقديم هذه المنحة لمرة واحدة لكل لاجئ يتم تعريفه على أنه "مهاجر جديد" بناء على طلب وزير الاستيعاب الإسرائيلية بنينا تيمانو شتا.



وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 التي يتم فيها الاعتراف بالمهاجرين اليهود من أوروبا كلاجئي حرب.



وفيما يتعلق بالإقامة، خصصت وزارة الاستيعاب الإسرائيلية للاجئين 13 ألف غرفة فندقية لمدة أسبوع إلى شهر.



بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة نزلا في جميع أنحاء البلاد. في المجموع، هناك 5000 غرفة في الشمال و6200 غرفة في الوسط والباقي في الجنوب.



ويعيش في أوكرانيا، وفق التقديرات ما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تماما أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائما".



ويمنح القانون الإسرائيلي لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم حق الحصول على الجنسية الإسرائيلية فور وصولهم إلى البلاد.



ويوم الثلاثاء الماضي، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، إن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.



وأضاف كورنيتشوك في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب: "قامت إسرائيل في الأيام الستة الماضية بترحيل عشرات اللاجئين الذين قدموا من دول مختلفة في العالم وأرسلتهم في المطار إلى الأماكن التي أتوا منها، بدلا من منحهم مكانا للجوء".



وأضاف: " نشعر بخيبة أمل من الحكومة الإسرائيلية التي لم تسمح بدخول اللاجئين الذين فروا من الحرب"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وقال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل "إنه أمر مؤسف للغاية. نحن لا نتحدث عن عمال غير شرعيين، نحن نتحدث عن شيء مختلف تماما. ذلك يجبرنا على الدفاع عن أنفسنا.

نريد السلام ونريد من إسرائيل أن تدعمنا في جميع النواحي، أيضا في مثل هذه الأيام الصعبة".