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العقوبات الغربية ضد روسيا تطال القطط!

الخميس 03 مارس 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
العقوبات الغربية ضد روسيا تطال القطط!



وكالات / سما /

بعد البنوك والإعلام والرياضة، وسعت الدول الغربية نطاق عقوباتها على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، لتشمل القطط الروسية.


وقالت منظمة “الفيدرالية العالمية للقطط” في بيان على موقعها الرسمي وصفحاتها الاجتماعية أنه لن يسمح لمنتسبي المنظمة اعتبارا من مارس باستيراد أي قطط من روسيا لتربيتها.


وأضافت أنه سيتم منع مشاركة أي قطط يربيها أشخاص يقيمون في روسيا في المعارض التي تجريها المنظمة.


وأفادت بأن هذه القيود سارية حتى 31 مايو 2022 وستتم مراجعتها عند الضرورة.


وفي المقابل، سيخصص مجلس إدارة المنظمة جزءا من ميزانيته لدعم مربي القطط الأوكرانيين، الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.


وقال في البيان: “يحاول زملاؤنا الأوكرانيون مربو الحيوانات الأليفة رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف العصيبة.. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFe المتاخمة لأوكرانيا مثل بولندا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربيين الأوكرانيين”.

#القطط #روسيا #العقوبات

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