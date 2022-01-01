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شاهد.. "لو ريس كار".. سيارة كهربائية جديدة صممتها شركة لصناعة الأحذية

الخميس 03 مارس 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. "لو ريس كار".. سيارة كهربائية جديدة صممتها شركة لصناعة الأحذية



وكالات / سما /

ليس هناك شك في أننا نحب مفاهيم السيارات الغريبة خصوصاً أن الخيال البشري لا حدود له وعند استخدامه بطريقة جيدة يمكن أن يبتكر بعض الاختراعات المثيرة للاهتمام.

في الفيديو المنشور، سنتعرف على سيارة فريدة وغريبة جداً تسمى "لو- ريس كار" (Lo-Res Car). السيارة هي من عمل "درايف إتش 2" (driveH2)، وهي مبادرة خدمة عامة ملتزمة بتثقيف العالم حول فوائد المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

ويستضيف متحف بيترسون للسيارات في لوس أنجلوس، كاليفورنيا حاليا السيارة التي سيتم بيعها بالمزاد العلني قريبًا مما يعني أنه يمكن للجمهور شراؤها.

وتشكلت قاعدة السيارة بصورة أساسية من سيارة لامبورغيني كونتاك (Lamborghini Countach) حيث خفضت عرضها للوصول بها إلى أبسط شكل ولهذا السبب يطلق عليها "لو- ريس كار".

تم تصميم السيارة من قبل "يونايتد نِيود" (United Nude)، وهي شركة أحذية.

#سيارة كهربائية #صناعة الأحذية #الأحذية

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