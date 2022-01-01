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اليوم السابع للحرب .. إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي وإنزال جوي روسي في "خاركيف"

الأربعاء 02 مارس 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم السابع للحرب .. إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي وإنزال جوي روسي في "خاركيف"



وكالات

تشتد وتيرة المواجهات العسكرية في اليوم السابع للغزو الروسي على أوكرانيا، وسط مخاوف من مساع لاحتلال العاصمة كييف.

وقال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن القوات الأوكرانية أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح المسؤول الأوكراني، أن مجموعة من القوات الخاصة الشيشانية كانت وراء محاولة الاغتيال، وتم "القضاء عليها" لاحقا، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا.

وأضاف دانيلوف: "نحن ندرك جيدا العملية الخاصة التي كان من المقرر أن يقوم بها أتباع قديروف مباشرة من أجل القضاء على رئيسنا".

وكان زعيم منطقة الشيشان الروسية، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الثلاثاء، إن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة.
 

غارات عنيفة على كييف.. واشتدات المعارك في مدن أخرى

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول تطويق كييف من الشمال والشمال الغربي.

ودوّت ليلة الثلاثاء/الأربعاء انفجارات متتالية في العاصمة كييف، واشتباكات في محيطها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، مساء الثلاثاء، عن مقتل خمسة أشخاص إثر قصف روسي على برج التلفزيون الرئيسي في العاصمة كييف.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون إثر القصف الروسي على برج التلفزيون الذي يقع على بعد ميلين من وسط كييف وعلى مسافة قصيرة من العديد من المباني السكنية.

وقال مسؤولون محليون إن غرفة تحكم تلفزيونية ومحطة كهرباء فرعية تعرضت للقصف وتوقفت بعض القنوات الأوكرانية على الأقل عن البث لفترة وجيزة

وتواصل القصف الليلة الماضية بشكل مكثف على مدينة خاركيف، فيما دوّت انفجارات شديدة في الأحياء الشمالية والغربية من دونيتسك.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في قصف روسي على مبان سكنية في منطقة زهيتومير غرب كييف.

وأعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن سلاح الجو الأوكراني دمر رتلا روسيا في مدينة ميكولايف جنوب البلاد، وأشارت إلى أن طائرات بيرقدار المسيّرة دمرت أكثر من 80 آلية روسية في محور سومي.

وذكر قائد القوات العامة الأوكرانية، أن خسائر القوات الروسية في سبعة أيام تجاوزت الـ5300 مقاتل.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قائد اللواء 11 في الجيش الروسي قتل، فيما أصيب قائد أركان اللواء 36 في عمليات عسكرية بمنطقة زيفيرسكي.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، إن شخصين قتلا وأصيب 16 آخرون في غارات جوية روسية استهدفت زهيتومير.

وصباح الأربعاء، أعلن مجلس مدينة ماريوبول، أن القوات الروسية استهدفت مستشفى الولادة بالمدينة عدة مرات.

إنزال جوي في خاركيف

وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء/الأربعاء إنزالا في خاركيف (شرقا)، ثاني كبرى مدن البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة"، بحسب وكالة فرانس برس.


وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تليغرام إن "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محلياً"، مضيفا أن "هناك قتالا يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

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