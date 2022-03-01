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لاعب تركي يرفض ارتداء قميص تضامني مع أوكرانيا ضد الحرب

الثلاثاء 01 مارس 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب تركي يرفض ارتداء قميص تضامني مع أوكرانيا ضد الحرب



وكالات / سما /

رفض قائد فريق كرة قدم تركي ارتداء قميص تضامني مع أوكرانيا، مبررا ذلك بالقول: “إن الأمر ذاته يتكرر في الشرق الأوسط لكن لا أحد يهتم”.

 

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن قائد فريق أرضروم سبورت التركي، اللاعب أيكوت دمير (33 عاما)، رفض ارتداء قميص كتب عليه “لا للحرب” باللغة الإنكليزية، كباقي أعضاء الفريق، الذين عبروا عن رفضهم للغزو الروسي على أوكرانيا.

 

جاء ذلك خلال مباراة جمعت فريق أرضروم بنظيره في أنقرة فريق غوتشو، ضمن مسابقة الدوري التركي لكرة القدم.

 

وعلى أرض ملعب أرضروم سبورت، الذي استضاف فريق غوتشو، تم تنظيم حفل تضامني مع الشعب الأوكراني، الذي تعرض، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لغزو روسي.

 

وبرر اللاعب رفضه ارتداء القميص بالقول: “إن الكثير من الحروب وقعت ولا تزال في منطقة الشرق الأوسط، ولم تبد أي دولة أو منظمة تضامنا مع شعوبها المنكوبة، أو رفضاً للإجرام الممارس بحقها”.

 

وأضاف أيكوت، في تصريحات عقب مباراة فريقه، أن أمر التضامن عندما يتعلق بأوروبا؛ تجد الجميع بلا استثناء يقدمون الدعم اللازم. ولكن عندما تتحول أنظارهم نحو الشرق الأوسط، فلا تجد أي نوع من الدعم يقدم لملايين قتلوا وآخرين أصيبوا وتشردوا بسبب هذه الحرب”.

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#تركيا #الحرب #روسيا #اوكرانيا #الدوري التركي

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