لمدة 5 ساعات..هذا ما انتهت اليه المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا

مينسك/سما/

انتهت منذ قليل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا التي عقدت على الأراضي البيلاروسية والتي بدأت اليوم الاثنين.



و قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.



ونوه ميدينسكي إلى أن " المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".



وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة".

وأشارت مصدر من المفاوضات بمنطقة غوميل في بيلاروسيا، إلى أن الجولة الثالثة منها "من المفترض أن تكون نهائية"، مؤكدا أنه "تم أخذ فترتي استراحة في المفاوضات، والتي استمرت لأكثر من أربع ساعات تقريبا".



وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.



ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

وأعلن البرلمان الأوكراني، الإثنين، أن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، وقع طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وطالب زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، أكثر من مرة في الأيام الماضية، بقبول عضوية بلاده في التكتل.