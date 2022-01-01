تصرفات تكسر قلب الرجل وتبعده عنك مهما كان محبا لك

تصرفات تكسر الرجل، في علاقتك بالرجل عليك أن تكوني حذرة في تصرفاتك معه بما تضمنه من أفعال وأقوال حتى لا تكوني سببا في كسره وجرح مشاعره، ولكي لا تخسري حبه لك للأبد، لذا تجنبي تصرفات تكسر الرجل لأنها تعجل بكرهه لك.
الرجل له مشاعر وله كرامة، وكل إنسان له الحق في الحفاظ على مشاعره وكرامته، ومن هنا عليك أن تراعي مشاعر الرجل، وأن تحرصي عليه من التعرض لتصرفات قد تكسره فالرجل أيضا يشعر بالكسر وتؤلمه الصدمات وتؤثر فيه الخيبات تأثيرا كبيرا.
ومن التصرفات التي تكسر الرجل ما يلي
إهانة رجولته
تصرفات تكسر الرجل، اعلمي غاليتي أن إهانة رجولة الرجل من التصرفات التي تكسره وتجعله كارها لك حتى ولو كان هائما في حبك، ومن تلك التصرفات المساس برجولته والعبث بها، وفعل ما يطعنه فيها.
التقليل من شأنه
من تصرفات تكسر الرجل، التقليل من شأنه والاستهانة بقدره وبعلاقته بك، ونكرانه وعدم إحترامه، ومنها كل تصرف يخدش كرامته.
خيانته
الخيانة من أبرز تصرفات تكسر الرجل، لأنها تؤلمه وتسبب له جروحا عميقة تأبى أن لا تطيب وخصوصا إذا كان محبًا لك، كما أن الخيانة من التصرفات التي لن يغفرها الرجل لك مهما حدث.
استغفاله وسوء استخدامه
تصرفات تكسر الرجل مثل، استغفاله وسوء استخدامه من أجل الوصول إلى هدف معين، ثم الابتعاد عنه بمجرد تحقيق الهدف وإنتهاء غرضك منه.
الغدر به
الغدر بالرجل يشعره بالإهانة ويكسره، ويؤلمه، وخصوصا إذا كان محبا لها بدرجة كبيرة، والغدر يمكن أن يحدث في كثير من المواقف، فتخليك عن الرجل في أمس حاجته إليك يعد غدر به، إفشائك لأسراره الخاصة يعد غدرا به، حديث من وراء ظهره بما يكره غدر به.