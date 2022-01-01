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تصرفات تكسر قلب الرجل وتبعده عنك مهما كان محبا لك

الأحد 27 فبراير 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصرفات تكسر قلب الرجل وتبعده عنك مهما كان محبا لك



وكالات / سما /

تصرفات تكسر الرجل، في علاقتك بالرجل عليك أن تكوني حذرة في تصرفاتك معه بما تضمنه من أفعال وأقوال حتى لا تكوني سببا في كسره وجرح مشاعره، ولكي لا تخسري حبه لك للأبد، لذا تجنبي تصرفات تكسر الرجل لأنها تعجل بكرهه لك.

الرجل له مشاعر وله كرامة، وكل إنسان له الحق في الحفاظ على مشاعره وكرامته، ومن هنا عليك أن تراعي مشاعر الرجل، وأن تحرصي عليه من التعرض لتصرفات قد تكسره فالرجل أيضا يشعر بالكسر وتؤلمه الصدمات وتؤثر فيه الخيبات تأثيرا كبيرا.

ومن التصرفات التي تكسر الرجل ما يلي

إهانة رجولته

تصرفات تكسر الرجل، اعلمي غاليتي أن إهانة رجولة الرجل من التصرفات التي تكسره وتجعله كارها لك حتى ولو كان هائما في حبك، ومن تلك التصرفات المساس برجولته والعبث بها، وفعل ما يطعنه فيها.

التقليل من شأنه

من تصرفات تكسر الرجل، التقليل من شأنه والاستهانة بقدره وبعلاقته بك، ونكرانه وعدم إحترامه، ومنها كل تصرف يخدش كرامته.

خيانته

الخيانة من أبرز تصرفات تكسر الرجل، لأنها تؤلمه وتسبب له جروحا عميقة تأبى أن لا تطيب وخصوصا إذا كان محبًا لك، كما أن الخيانة من التصرفات التي لن يغفرها الرجل لك مهما حدث.

استغفاله وسوء استخدامه

تصرفات تكسر الرجل مثل، استغفاله وسوء استخدامه من أجل الوصول إلى هدف معين، ثم الابتعاد عنه بمجرد تحقيق الهدف وإنتهاء غرضك منه.

الغدر به

الغدر  بالرجل يشعره بالإهانة ويكسره، ويؤلمه، وخصوصا إذا كان محبا لها بدرجة كبيرة، والغدر يمكن أن يحدث في كثير من المواقف، فتخليك عن الرجل في أمس حاجته إليك يعد غدر به، إفشائك لأسراره الخاصة يعد غدرا به، حديث من وراء ظهره بما يكره غدر به.

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