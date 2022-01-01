مسؤول اسرائيلي يطالب بتعيين نتنياهو وسيطا بين روسيا وأوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

طالب الجنرال رونين مينليس، المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعيين زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، وسيطا بين روسيا وأوكرانيا.



ونشر مينليس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، طالب فيها بلاده بتعيين زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، وسيطا بين روسيا وأكرانيا.



وعزا المسؤول الإسرائيلي العسكري السابق هذا الأمر إلى كون نتنياهو يتمتع بعلاقات طيبة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنه رأى بنفسه مدى قوة العلاقة بين الشخصين، خاصة إذا كان لدى إسرائيل فرصة للتأثير على هذا الحدث من خلاله، على حد قوله.

استبعد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي، إمكانية استضافة بلاده محادثات بين موسكو وكييف في الوقت الراهن، بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس، 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.



وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.



وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.