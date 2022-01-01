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فيديو: مئات المتظاهرين في تل أبيب ضد الحرب الروسية على أوكرانيا

الأحد 27 فبراير 2022 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مئات المتظاهرين في تل أبيب ضد الحرب الروسية على أوكرانيا



القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين في العديد من المدن احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، معربين عن دعمهم لمواطني الدولة الذين يتعرضون للهجوم من عدة جبهات.

وخرجت التظاهرة الرئيسية مساء (السبت) في مركز تل أبيب، وتجمع مئات المتظاهرين وبدأوا مسيرة نحو السفارة الروسية، حيث أقيمت وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي.

وقبل المظاهرة، أغلقت الشرطة الاسرائيلية شارع "ياركون" وأبعدت المتظاهرين الذين جاؤوا للتعبير عن تعاطفهم مع الشعب الأوكراني وصرخوا للتنديد بالرئيس فلاديمير بوتين على بعد عشرات الأمتار. وأعرب "المتظاهرون عن أسفهم لأن الشرطة تقوم بتهدئة الاحتجاج، ولم تسمح لموظفي السفارة الروسية بسماع صراخهم"، بحسب ما صرحوا به لموقع "واينت".


في غضون ذلك، بدأت السفارة الأوكرانية في إسرائيل مساء السبت بتجنيد متطوعين للقتال - وأصدرت بيانًا بالعبرية يدعو المهاجرين من أوكرانيا إلى محاربة الروس.

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