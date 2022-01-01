الاحتلال يقرر الإفراج عن ناشط من أم الفحم بشروط تقييدية

أم الفحم/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمد طاهر جبارين من أم الفحم في الداخل المحتل، بشروط تقييدية.

وأوضح المحامي خالد زبارقة، أن من أبرز الشروط التي وضعتها سلطات الاحتلال منع الناشط جبارين من مقابلة والديه حتى يوم الإثنين، والإبعاد عن القدس حتى 60 يومًا.



وأشار إلى أن من ضمن الشروط منعه من المشاركة في التظاهرات لمدة 30 يومًا.

وكان جبارين اعتقل أمس خلال تواجده مع مجموعة من الشبان في قرية لفتا المهجرة بالقرب من القدس، أثناء استعداداهم للمشاركة في مسيرة باتجاه الشيخ جراح.