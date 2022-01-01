  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الاحتلال يقرر الإفراج عن ناشط من أم الفحم بشروط تقييدية

الأحد 27 فبراير 2022 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر الإفراج عن ناشط من أم الفحم بشروط تقييدية



أم الفحم/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمد طاهر جبارين من أم الفحم في الداخل المحتل، بشروط تقييدية.

وأوضح المحامي خالد زبارقة، أن من أبرز الشروط التي وضعتها سلطات الاحتلال منع الناشط جبارين من مقابلة والديه حتى يوم الإثنين، والإبعاد عن القدس حتى 60 يومًا.


وأشار إلى أن من ضمن الشروط منعه من المشاركة في التظاهرات لمدة 30 يومًا.

وكان جبارين اعتقل أمس خلال تواجده مع مجموعة من الشبان في قرية لفتا المهجرة بالقرب من القدس، أثناء استعداداهم للمشاركة في مسيرة باتجاه الشيخ جراح.

#الاحتلال #أم الفحم

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: هذا ما سيحدث اذا انتصر بوتين في أوكرانيا

فيديو: هجوم روسي كبير على العاصمة الأوكرانية كييف

"لوموند" الفرنسية: بعد غزو بوتين لأوكرانيا.. هذه هي أشد المخاوف الأوروبية

فيديو يظهر مجموعة من أفراد حرس الحدود الأوكراني بعد استسلامهم في جزيرة بالبحر الأسود

مصر تقرر رفع أسعار المحروقات الواردة إلى قطاع غزة

قلقُ إسرائيلي عارِم من “الدب الروسي”: إنهاء التفاهمات معها حول سورية وتقارب مع ايران

اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية موسكو تهدد بالرد ..

الأخبار الرئيسية

الصين

الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"

فيديو: خضر عدنان يروي تفاصيل محاولة اغتياله في نابلس

تعرض القيادي بالجهاد خضر عدنان لاطلاق نار في نابلس والنخالة يهدد

اسرائيل

حرب أوكرانيا تطوي صفحة الخلاف "الإسرائيلي- البولندي"

ببب

واشنطن بوست: هذا ما سيحدث اذا انتصر بوتين في أوكرانيا

الاتصالات الفلسطينية