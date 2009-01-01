روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لهذا السبب..

موسكو/سما/

استدعت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي لديها أليكس بن تسفي، بعد إدانة وزير الخارجية يائير لابيد، للهجوم الذي شنته موسكو ضد كييف.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، هو من اجتمع مع بن تسفي، متسائلًا “كيف تدين إسرائيل هجومًا على النازيين؟”، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تصف روسيا بـ “النازية”.



وعرض بن تسفي، الموقف الإسرائيلي، وقال إن تل أبيب قلقة للغاية من الوضع، وتأمل في إنهاء التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي، مشيرًا إلى أن هناك قلق إسرائيلي على حياة الإسرائيليين وطاقم السفارة في أوكرانيا.