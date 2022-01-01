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بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا

الخميس 24 فبراير 2022 05:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا



كييف/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقاطع فيديو قالوا إنها للعملية العسكرية الروسية في دونباس الأوكرانية.

 

وفي كلمة متلفزة، أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

 

وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وخاطب بوتن الجيش الأوكراني بالقول: "آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.

وأشارت "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية في العاصمة الأوكرانية.

#روسيا #أوكرانيا #عملية عسكرية

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