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بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

الخميس 24 فبراير 2022 05:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا



موسكو/سما/

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس الأوكرانية، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وخاطب بوتن الجيش الأوكراني بالقول: "آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا لذلك قد تساعدون "النازيين الجدد".

وقالت شبكة فوكس نيوز الأميركية إن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان قوله إنه سمع سلسلة من أصوات صاخبة بعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية.

وقال مسؤول بحلف الأطلسي لرويترز إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأعم على الأغلب.

وفي أول رد فعل من واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يراقب التطورات في أوكرانيا عن كثب وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة من جيك سوليفان، مستشاره للأمن القومي.

#بوتين #أوكرانيا

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