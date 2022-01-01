Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
(28) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

(28) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة

الأربعاء 23 فبراير 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
(28) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة



غزة / سما /

تواصل أندية غزة حراكها في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم.

  • شباب رفح يتعاقد مع المدافع حازم أبو شنب.

  • المدافع فضل قنيطة ينضم لصفوف اتحاد الشجاعية.

  • الشاطئ يتعاقد مع اللاعب بلال النمنم.

  • اتحاد خانيونس يستعيد المهاجم هيثم النجار.

  • الهلال يتعاقد مع المهاجم بلال عساف.

  • شباب الزوايدة يتعاقد مع لاعبي خدمات رفح، محمد أبو عمران "سريعو"، وإبراهيم جربوع.

  • الأقصى يتعاقد مع المهاجم محمد اسليم واللاعب محمد أبو يوسف.

  • الجلاء يتعاقد مع إبراهيم مطر.

  • خدمات البريج يتعاقد مع بلال العبيد.

  • الأمل يتعاقد مع (4) لاعبين هم: نظمي الحولي، كرم الحلاق، أحمد قنن، محمد شقورة.

  • الزيتون يتعاقد لاعب المجمع الإسلامي شادي بصلة.

  • أهلي النصيرات يتعاقد مع أحمد العكاوي.

  • المجمع الإسلامي يتعاقد مع محمد بارود.

  • اليرموك يعلن تعاقده مع اللاعبين، يوسف حنون وعمر الدحدوح.

  • اتحاد دير البلح يتعاقد مع اللاعبين، أحمد الزريعي ونصار البحيري ومحمد المنايعة.

  • الاستقلال يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد الله أبو تيلخ، علي القاضي، علي البابا، عبد الله موسى، خالد عيسي.

#غزة #الانتقالات الشتوية

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة توضح حقيقة حادثة الاعتداء على أحد أصحاب البسطات في خانيونس

الصراع يمتد للغاز.. روسيا: "مرحبا بكم في عالم الـ2000 يورو"

اعلام عبري: "إسرائيل" تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية

الغارديان: هذا ما يعنيه اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك

بايدن يعلن حزمة عقوبات على روسيا..والكرملين: بوتين لم يتابع الخطاب..لديه اجتماع عمل !

أسعار صرف العملات

دراسة تكشف التأثير الهائل للأزمة الأوكرانية على "اسرائيل" والشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

مدير الاونروا بغزة: 81% من اللاجئين تحت خط الفقر في القطاع

19 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3823 حالة تعاف في فلسطين

موقع مختص بالأرصاد يكشف طبيعة المنخفض الجوي القادم غداً

بوتين في تصريحات جديدة : مستعد للبحث عن حلول دبلوماسية لأزمة أوكرانيا

الفصائل تتوجه للجزائر الأسبوع المقبل لاستكمال جولات الحوار وعروض جديدة ستُقدم لفتح وحماس

الاتصالات الفلسطينية