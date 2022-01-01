(28) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة

تواصل أندية غزة حراكها في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم.
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شباب رفح يتعاقد مع المدافع حازم أبو شنب.
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المدافع فضل قنيطة ينضم لصفوف اتحاد الشجاعية.
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الشاطئ يتعاقد مع اللاعب بلال النمنم.
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اتحاد خانيونس يستعيد المهاجم هيثم النجار.
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الهلال يتعاقد مع المهاجم بلال عساف.
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شباب الزوايدة يتعاقد مع لاعبي خدمات رفح، محمد أبو عمران "سريعو"، وإبراهيم جربوع.
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الأقصى يتعاقد مع المهاجم محمد اسليم واللاعب محمد أبو يوسف.
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الجلاء يتعاقد مع إبراهيم مطر.
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خدمات البريج يتعاقد مع بلال العبيد.
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الأمل يتعاقد مع (4) لاعبين هم: نظمي الحولي، كرم الحلاق، أحمد قنن، محمد شقورة.
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الزيتون يتعاقد لاعب المجمع الإسلامي شادي بصلة.
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أهلي النصيرات يتعاقد مع أحمد العكاوي.
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المجمع الإسلامي يتعاقد مع محمد بارود.
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اليرموك يعلن تعاقده مع اللاعبين، يوسف حنون وعمر الدحدوح.
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اتحاد دير البلح يتعاقد مع اللاعبين، أحمد الزريعي ونصار البحيري ومحمد المنايعة.
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الاستقلال يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد الله أبو تيلخ، علي القاضي، علي البابا، عبد الله موسى، خالد عيسي.