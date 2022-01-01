(28) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة

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تواصل أندية غزة حراكها في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم.