"يوتيوب" تضيف مؤشرا جديدا للتنويه للبث المباشر

وكالات / سما /

يواصل المطورون جعل واجهة منصة التواصل الاجتماعي للفيديوهات الأشهر في العالم ”يوتيوب“ أكثر ملاءمة وإفادة على غرار منافسيها، وأضافوا مؤشرًا جديدًا يوضح أن قناة معينة تبث مباشرًا.

وأعلن مدير المنتجات في شركة ”يوتيوب“ نيل موهان، عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، أن المؤشر الجديد عبارة عن حلقة ملونة بها كلمة ”مباشر أو Live“ حول صورة الملف الشخصي للقناة.

وأوضح أن ”المستخدمين سيتمكنون من خلال هذا التغيير من الاتصال بالبث المباشر من خلال النقر على هذا المؤشر، والانتقال إلى الصفحة المقابلة بكل سهولة“.

وأكد أن ”الميزة ستسهل أيضا على المستخدمين العثور على المحتوى المباشر خلال تصفحهم للمنصة“.

وقد تبدو الميزة الجديدة في ”يوتيوب“ مألوفة ومستخدمة في منصات أخرى منذ فترة.

وعلى سبيل المثال، يتم استخدام إشعار مماثل على هيئة ”حلقة نابضة“ حول صورة الملف الشخصي للحساب أثناء البث المباشر في ”تيك توك“.

وفي ”انستغرام“ أيضا، تشير الحلقة الملونة حول صورة الملف الشخصي إلى أن صاحب الحساب يبث فيديو مباشرا.

وعند رؤية مثل هذا المؤشر في موجز الأخبار، يتعين على المستخدم فقط النقر فوقه للانضمام إلى البث.

ويرى خبراء التقنية أن مطوري ”يوتيوب“ يواصلون استلهام الأفكار من المنصات المنافسة مثل ”تيك توك“، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو قسم الفيديوهات القصيرة، المعروفة باسم (Stories).

وكانت ”يوتيوب“ قد أعلنت، قبل نحو أسبوع، إضافة طرق جديدة لمنشئي المحتوى؛ بهدف كسب المال باستخدام الفيديوهات القصيرة (Shorts)، إلى جانب ميزة التسوق عبر تلك الفيديوهات.

وفي خطوة وصفت بأنها منافسة لتطبيقي ”تيك توك“ و“انستغرام“، وسّعت ”يوتيوب“ الطرق التي يمكن من خلالها لمنشئي المحتوى تحقيق الربح من المحتوى الخاص بهم، والتفاعل مع المشاهدين، وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم الخاصة.

وقال موهان إن الشركة تخطط أيضا لطرح تأثيرات فيديو جديدة لمنشئي المحتوى، بما في ذلك إمكانيات التحرير والتعديل، والقدرة على الرد على التعليقات عبر المقاطع القصيرة، تمامًا كما يفعل المبدعون على ”تيك توك“.

وكان موهان قد أعلن، أوائل الشهر الجاري، عن خطط الشركة ورؤيتها للعام 2022، وكشف أن ”هناك مجموعة من الميزات والأدوات الجديدة والإضافات سيتم طرحها على مدار العام“.