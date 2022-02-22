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شرطة الاحتلال تبرىء حمارا من التسبب بقتل فتى في النقب

الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تبرىء حمارا من التسبب بقتل فتى في النقب



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم الإثنين، تبرئة حمار من التسبب بقتل فتى في النقب.

وقال المتحدث باسم شرطة "اسرائيل" للإعلام العربي إنه "في أعقاب التحقيق بشأن بلاغ عن وفاة طفل جراء إصابته من قبل حمار، بعد جهود استقصائية قام بها محققو مركز شرطة ديمونا ومحققو مسرح الجريمة (المحققون الجنائيون) ومحققو حوادث الطرق في النقب بالتعاون مع معهد الطب الشرعي، تبينت شبهات أن الطفل لم يتأذى من الحمار".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سيارة الأب التي كانت متوقفة في المجمع السكني انزلقت نحو الطفل واصطدمت به وتسببت في وفاته".

وكانت الشرطة أعلنت في بيان سابق أنها تلقت بلاغا عن إصابة فتى قاصر، يبلغ من العمر 6 سنوات من التجمع السكني البدوي، من قبل حمار، حيث للأسف الشديد تم الإعلان عن وفاته في المستشفى".

#النقب #الشرطة الاسرائيلية

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