بوتين يعلن اعتراف روسيا رسميا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

موسكو/سما/

بوتين: أوكرانيا ليست دولة جوار فحسب بس لدينا تاريح وثقافة ودين مشترك

بوتين: روسيا وأوكرانيا تربطهما علاقات وثيقة على مدار التاريخ.

بوتين: أوكرانيا بالنسبة لنا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا ثقافة مشتركة ودين مشترك وأقرباء لنا هناك.

بوتين: روسيا وأوكرانيا تربطهما علاقات وثيقة على مدار التاريخ.

بوتين: أوكرانيا العصرية بشكلها الحالي شكلت من قبل روسيا بعد ثورة 1917 بالكامل.

بوتين: شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وليس أوكرانيا.

بوتين: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا.

بوتين : إن أراضي في أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفيتي.

بوتين: ستالين هو الذي حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها.

بوتين: منطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا ونقلت إلى السيادة الأوكرانية.

بوتين: الأوضاع في إقليم دونباس وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة.

بوتين: الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا "دمية" تتلاعب بها.

بوتن: النازيون الجدد تحكموا بمقدرات الشعب الأوكراني

بوتن: الثورة البلشفية هي من صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي.

بوتين: لينين هو الذي خلق دولة أوكرانيا التي نراها حاليا.

| بوتين: منح دول الاتحاد السوفيتي حق الخروج من الاتحاد كان خطأ كبيرا.

بوتين: الراديكاليون مسؤولون عن انهيار الاتحاد السوفيتي.

بوتين: الجمهوريات السوفيتية السابقة من حقها أن تكون مستقلة.

بوتين: المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وحتى 2010 قدرت بأكثر من 150 مليار دولار.

بوتين: أوكرانيا استفادت ماليا من انهيار الاتحاد السوفيتي ولم تسدد أي ديون.

بوتين: أوكرانيا أكثر دولة حصلت على مساعدات من روسيا .

بوتين: أوكرانيا كانت في الماضي تسرق الغاز الروسي واستخدمت ورقة الطاقة لابتزاز روسيا

بوتين: أوكرانيا لطالما استفادت من الغاز الروسي وكنا نمدها به دائماً.

بوتين: في العام 1991 بدأوا باستجلاب النموذج الغربي لأوكرانيا في محاولة لسلخها عن محيطها.

: بوتين: عندما وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا استخدموا السياسات التي ترضي الراديكاليين.

بوتين: أميركا تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات .

بوتن: أوكرانيا لم يكن لديها مطلقا تقاليد "دولة حقيقية".

بوتين: السيادة الأوكرانية بدأت تتآكل بسبب "سرقات" النخب.

بوتين: في العام 2014 حصل الانقلاب وجرى قتل من احتج عليه ورفضه بوحشية.

بوتين: 15 في المئة من سكان أوكرانيا اضطروا للمهاجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

بوتن: أوكرانيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

بوتين: أكثر من 60 ألف طبيب وعامل في المجال الصحي هاجروا أوكرانيا .

بوتين: أوكرانيا أصبحت موطناً لتقاسم السلطة والفساد من قبل قادتها.

بوتين: البنى التحتية في أوكرانيا منذ حقبة الاتحاد السوفيتي دمرت.

بوتين: سلطات كييف غير مهتمة بمصالح شعبها إنما تخدم مصالح الغرب.

بوتين: قادة أوكرانيا لم يستطيعوا إقامة دولة مستقرة ما أدى لاعتمادهم على الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة.

بوتين: قادة أوكرانيا لم يستطيعوا إقامة دولة مستقرة ما أدى لاعتمادهم على الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة.

بوتن: الفساد يزدهر في أوكرانيا بوتن: على الأوكرانيين أن يفهموا أن بلدهم تحت الاستعمار. بوتين: الغرب سيطر على مقدرات أوكرانيا.

بوتن: السلطات الأوكرانية عملت على تهميش اللغة الروسية.

بوتين: أوكرانيا تقع تحت السيطرة الأمريكية وأصبحت دولة غير مستقلة.

بوتن: ينظر للناطق باللغة الروسية في أوكرانيا على أنه "أجنبي".

بوتين: قوى أجنبية تدير الأمور في أوكرانيا في كل مستويات السلطة .

بوتين: باتت السفارة الأميركية هي التي تتحكم بالبلاد وبمؤسساته بحجة محاربة الفساد لكنه ما زال يستشري.

بوتن: مواطنوا القرم اختاروا قرارهم الحر.

بوتين: القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا.

بوتين: لدينا أدلة على عقيدة عسكرية جديدة في أوكرانيا ضد دونباس.

بوتن: استخبارات أجنبية تساعد المخربين في أوكرانيا لجرها إلى النزاع.

بوتن: أوكرانيا تمتلك قدرات نووية منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

بوتين: سنقلب الطاولة على أوكرانيا .

بوتين: الغرب يواصل ضخ المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

بوتين: إذا تمكنت أوكرانيا من إنتاج أسلحة دمار شامل فسيكون لذلك تأثير كبير على أوروبا كلها.

بوتين عن خطط أوكرانيا بشأن الأسلحة النووية: الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك.

بوتين: أمريكا والحلف الأطلسي حولا أوكرانيا إلى مسرح للحرب.

بوتن: الغرب يسعى لضم أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو.

بوتن: دستور أوكرانيا لا يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

بوتن: الطائرات الأميركية المسيرة في أوكرانيا تتجسس دائما على روسيا.

بوتين: ما يجري الآن في أوكرانيا هو تبديل تسمية القواعد العسكرية للناتو ببعثات عسكرية.

بوتين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد الأمن القومي الروسي. بوتين: نرى الآن عدائية تجاه روسيا من قبل دول أوروبا الشرقية.

بوتين: الناتو قدم الوعود بعدم التوسع على أراضي أوروبا الشرقية.

بوتن: مراكز تدريب حلف الناتو في أوكرانيا تصل إلى حد القواعد العسكرية للحلف .

بوتين: وجدت رد فعل باردا من كلينتون عندما سألته حول انضمام روسيا للناتو.

بوتين: وعود عدة قدمت لنا بعدم توسيع النيتو شرقا لكن الذي حدث هو العكس والحلف يسعى لضم أوكرانيا وجورجيا.

بوتين: النيتو بدأ ينشر أنظمة مضادة للصواريخ في مناطق عدة وهي أنظمة يمكن اعتبارها هجومية.

بوتين: احتمالية الحرب تزداد بشكل كبير.

بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة تعمل على تأسيس قواعد عسكرية في أوكرانيا وهذا تهديد لنا.

بوتين: المطارات العسكرية الأوكرانية ومنصات إطلاق الصواريخ قريبة من أراضينا.

بوتن: بإمكان الغرب توجيه ضربات إلينا من أوكرانيا.

بوتين: تم نشر أنظمة صواريخ أمريكية في أوكرانيا يمكنها ضرب المناطق الروسية حتى فولغاغراد.

بوتين: توسع الناتو سيسمح بوصول صواريخ الغرب إلى موسكو خلال 4 دقائق.

بوتن: روسيا تسعى دائما لحل المشاكل عبر الدبلوماسية.

بوتين: نفهم ما علينا فعله لتحقيق الأمن الإقليمي والعالمي.

بوتين: في ديسمبر عام 2021 قدمنا مقترحات بضمانات أمنية إلى دول الغرب لكنها ماطلت في الرد علينا.

بوتين: مطالبنا الأساسية هي عدم توسع الناتو وعدم نشر الصواريخ طويلة المدى.

بوتن: الغرب سيفرض عقوبات على روسيا بأي حال وسيجد ذرائع لها.

بوتن: القيادة في كييف لا ترغب في تنفيذ اتفاقيات مينسك.

فلاديمير بوتين: أعترف بشكل فوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك

يتبع..