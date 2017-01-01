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كيف تكتشف من قام بحظرك على ماسنجر؟

الأحد 20 فبراير 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكتشف من قام بحظرك على ماسنجر؟



وكالات / سما /

من الصعب أن تتأكد إن كان أحدهم قد قام بحجبك "block" عبر ماسنجر التابع لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا). ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يُعلِم التطبيق المستخدم إن قام شخص بحجبه من عدمه، ولكن هناك طريقة لتدرك ذلك من خلال مؤشرات قد يمنحها ماسنجر بكيفية تعامله مع الرسائل إلى المستخدم الذى قد يرادوك الشك أنه قام بحجبك حسبما نقلت البيان الإماراتية.

التأكد من هذا قد يكون صعبا بالأخص وأن حجب مستخدم لآخر عبر ماسنجر لا يعنى بالضرورة أنه قام بحجبه عن فيسبوك. 

هناك أربع طرق للرسائل النصية تتيح للمستخدم أن يتتبع ما حصل سواء أرسل رسالته عبر التطبيق أو من خلال متصفح الإنترنت:

الدائرة الفارغة: إن ظهرت دائرة فارغة تحت رسالتك النصية فإن ذلك يعنى أنك لا تملك اتصالا بالإنترنت، وأن النص لم يتم إرساله.

دائرة بيضاء بعلامة "✓": هذا يعنى أن رسالتك قد أرسلت، إلا أنها لم تصل المستقبل، الذى قد لا يكون متصلا بالإنترنت.

دائرة زرقاء بعلامة "✓": تعنى أن رسالتك وصلت المستقبل.

دائرة بصورة المستقبِل: هذا يعنى أن رسالتك تمت قراءتها.

وإن اتصل المستقبل بالإنترنت يجدر بالدائرة أن تصبح زرقاء وأن يستلمها، وعند قراءتها ستتغير الدائرة لتظهر صورة المستخدم.

وإن أرسلت رسالة وظهر لك أنها لم تصل المستقبل، فإن هذا يعنى أمرا من اثنين: إما أن المستقبل لم يدخل فى حسابه بعد بفيسبوك، أو أنه قام بحجبك عبر ماسنجر.

وقد يصعب التحقق من الفرق بين هذين الأمرين، لكن إن رأيت أن المستخدم يتفاعل عبر حسابه بفيسبوك بالتعليق على منشورات أخرى أو بالنشر عبر حسابه، فإن هذا يعنى أنه قد دخل إلى حسابه، وإن لم تتغير الدائرة البيضاء بعد لتصبح زرقاء، فإنه على الأرجح قام بحجبك.

#ماسنجر #حظر #block #فيسبوك #ميتا #الخصوصية #التطبيق

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