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شاكيد تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل

الأحد 20 فبراير 2022 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 تدرس وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى إسرائيل، بحجة أنهم يدعمون حركة المقاطعة الدولية، وعلى خلفية تقرير المنظمة الأخير الذي اتهمت فيه تل أبيب بأنها دولة فصل عنصري، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن سلطة حظر دخول نشطاء معينيين هو في يد وزيرة الداخلية، مشيرةً إلى أن شاكيد تجري حاليًا مشاورات داخلية في مكتبها وستقوم لاحقًا بتوسيع دائرة التشاور مع وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بذلك.

ويدور الحديث عن عدد معين من النشطاء التابعين للمنظمة وخاصة كبار المسؤولين فيها.

وقال مكتب شاكيد، إنها تنوي الترويج لخطة عمل تمنع دخول مؤيدي المقاطعة إلى إسرائيل، في حين لم ترد منظمة العفو الدولية على ما جاء في التقرير.

القدس

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