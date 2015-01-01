"أكسيوس": مسؤولون إسرائيليون يرون أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني "بات قريبا"

واشنطن/سما/

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني "بات قريبا".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستلتقي بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال حضورها مؤتمر ميونيخ للأمن، لبحث الملف النووي الإيراني.

وأشار الموقع إلى أن غانتس سيعرض على هاريس موقف تل أبيب من نقاط عدة يجري نقاشها في محادثات فيينا.

ووصف الموقع غانتس بأكثر شخص في الحكومة الإسرائيلية يؤيد التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الغربية، حيث يعتقد أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 هي "الخيار الأقل سوءا"، وسيخدم مصالح إسرائيل أكثر من الوضع الحالي الذي لا توجد فيه قيود على البرنامج النووي الإيراني.