الخارجية الإسرائيلية: التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا

القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن التصعيد في أوكرانيا يمكن أن يكون سريعا وصعبا، مجددة دعوتها للإسرائيليين هناك بالإسراع في مغادرة البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على حسابها في موقع تويتر، بعد تقييم للوضع أجرته اليوم، وسلسلة محادثات أجراها مدير عام الوزارة ألون أوشبيتس، مع الأطراف المعنية في مؤتمر ميونيخ حول الأحداث شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنها تجدد دعوتها للإسرائيليين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور، معتبرة أن التصعيد يمكن أن يكون "سريعا وصعبا".

وأضافت: " من أجل مساعدة الإسرائيليين، قررت وزارة الخارجية إبقاء السفير ميخال بروديسكي وطاقم السفارة في كييف في الوقت الحالي، وافتتاح القسم القنصلي في السفارة وغدا (الأحد) بشكل استثنائي، من أجل توفير وثائق السفر للمواطنين المحتاجين لذلك".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تتابع التطورات وكذلك قرارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإخلاء سفارتيهما في كييف، والانتقال إلى مدينة لفوف، من أجل الحفاظ على حياة مبعوثي إسرائيل في أوكرانيا مع توفير استجابة للمواطنين الإسرائيليين".