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اسرائيل : إبرام الاتفاق النووي مع ايران هذا الأسبوع

السبت 19 فبراير 2022 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : إبرام الاتفاق النووي مع ايران هذا الأسبوع



القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إعلامية عبرية، بأن إسرائيل تستعد لتوقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول رفيع في تل أبيب قوله: "على الرغم من وجود قضايا لم يتم التطرق إليها بعد، فإن الاتجاه هو نحو حل وسط مع إيران".

وأضافت أن تل أبيب تستعد للإعلان عن التوصل لاتفاق نووي مع إيران الأسبوع المقبل.

وتأمل إسرائيل أن يكون رفع العقوبات عن إيران تدريجيا، لكنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستشجع الشركات التجارية على التعامل مع إيران.

وأضافت: "التقدم في المحادثات النووية في فيينا سيدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للتطرق إليها والتحدث عن الاتفاقية علنا".

وقالت: "من المتوقع أن يجري وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيتس، اللذان يحضران المؤتمر الأمني ​​في ميونيخ، محادثات حول هذه المسألة".

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن الطرفين في المراحل النهائية من المفاوضات في فيينا.

وبحسبه، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، وأن هذا يعتمد على الإرادة السياسية.

وقال: "نقترب من وثيقة نهائية يأمل الاتحاد الأوروبي أن تكون في نهاية المطاف اتفاقية نهائية بشأن التسوية النووية".

وأعرب مصدر إسرائيلي الخميس عن قلقه من أن تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى صرف الانتباه عن الملف النووي الإيراني.

وبحسب المصدر، فإن مسودة الاتفاق مع إيران تشير إلى أنه سيتم خفض التخصيب أولا وفقط وقتها سيتم رفع العقوبات

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