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الصحة العالمية : ثمة ظروف مثالية في العالم لظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة

السبت 19 فبراير 2022 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية : ثمة ظروف مثالية في العالم لظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة



وكالات - سما-

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن ثمة "ظروفا مثالية" في العالم لظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة.


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وقال تيدروس، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر ميونخ للأمن، متحدثا عن سير جائحة فيروس كورونا: "بالحقيقة الظروف الموجودة حاليا تعد مثالية لظهور نسخة أكثر عدوى وأكثر خطورة".

وشدد تيدروس على أن تغطية عملية التلقيح أطيافا واسعة من السكان في بعض الدول وتسبب متحور "أوميكرون" بحالات أكثر حدة من المرض أسفرا عن "انتشار أحاديث خطيرة حول انتهاء جائحة فيروس كورونا"، مؤكدا: "لكن الأمر ليس هكذا".

وأشار إلى أن فيروس كورونا يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع بينما لا تزال أنظمة الرعاية الصحية تتحمل عبئا مفرطا، لافتا إلى أن الاقتصار على متابعة تطور الفيروس إجراء غير كاف بحد ذاته.

واعتبر تيدروس مع ذلك أن المجتمع الدولي يمتلك الآن أدوات وتكنولوجيا حديثة لإنهاء جائحة فيروس كورونا عام 2022 كحالة طارئة عالمية.

وصرح: "وضع نهاية لهذه الجائحة يجب أن يكون في صلب اهتمامنا... لا بد من تعلم الدروس التي تلقيناها".

#فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية

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