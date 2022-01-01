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بايدن: روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة وستحتل العاصمة "كييف"

السبت 19 فبراير 2022 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة وستحتل العاصمة "كييف"



واشنطن / وكالات /

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ان روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا "خلال الأيام القريبة" باستغلال "مبرر كاذب"، متهما قوات دونباس بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في البيت الأبيض: "لدينا أسباب للاعتقاد أن القوات الروسية ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام القريبة".

وأضاف بايدن: "نعتبر أنهم يخططون لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف، التي يقطنها 2.8 مليون شخص بريء".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن روسيا ستحاول اختلاق "مبرر كاذب" لشن حرب على أوكرانيا، متهما قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد بـ"استفزاز" السلطات في كييف.

وأردف: "تابعنا خلال الايام الأخيرة تقارير حول زيادة ملموسة لعدد حالات انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات الانفصالية المدعومة من طرف روسيا والتي تحاول استفزاز أوكرانيا في دونباس".

وأشار بايدن إلى أنه "واثق" من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ "قرارا لغزو أوكرانيا"، مرجعا اعتقاده إلى معلومات استخباراتية من دون كشف أي أدلة تؤكد صحة تصريحاته.

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