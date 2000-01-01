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جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي إثر دخول طائرة مسيرة "الأجواء الإسرائيلية"

الجمعة 18 فبراير 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي إثر دخول طائرة مسيرة "الأجواء الإسرائيلية"



القدس المحتلة / سما /

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته فشلت في إسقاط حوامة صغيرة بدون طيار، تسللت إلى مناطق الجولان والجليل الأعلى، قادمة من الحدود اللبنانية.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق منها الجليل والجولان ووادي الأردن وحتى روش بينا شرقي صفد لأول مرة منذ سنوات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق صواريخ من منظومة القبة الحديدية تجاه تلك الطائرة، وتم استنفار مروحيات وطائرات حربية في سماء المنطقة، إلا أنه فيما يبدو عادت إلى لبنان بدون اعتراضها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إسقاط حوامة من لبنان وأخرى من غزة.

ويأتي ذلك بعد الكشف منذ أيام عن إسقاط الجيش الأميركي لطائرات إيرانية فوق العراق كانت فيما يبدو في طريقها إلى إسرائيل لتنفيذ عمليات انتحارية.

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