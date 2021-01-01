"لن نتعاون معها!".. "إسرائيل" تتهم محققة تابعة للأمم المتحدة بالانحياز

أ ف ب/سما/

اتهمت إسرائيل نافي بيلاي المحققة التابعة للأمم المتحدة في قضية انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بالانحياز، بعد أيام على تقديم منظمة غير حكومية شكوى ضد المحققة.

واعتبرت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، ميراف ايلون شاهار، في رسالة موجهة إلى المنظمة الأممية الخميس أن لجنة التحقيق التي تترأسها بيلاي هدفها "شيطنة إسرائيل".

وأكدت أيضا أن بيلاي "معروفة شخصيا بمساندة مواقف ضد إسرائيل"، منددة خصوصا باستخدامها عبارة "الفصل العنصري" لوصف سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين على غرار منظمة العفو الدولية في تقرير صادر حديثا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات "نعتبر أن السيدة بيلاي ناشطة ضد إسرائيل ويجب ألا تترأس هذه اللجنة".

وأضاف خلال إيجاز صحافي "نحن لا نتعاون مع هذه اللجنة"، معتبرا أن تعيين بيلاي "عار".

وتم تشكيل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في أواخر مايو 2021 بعد اندلاع موجة عنف دامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.