  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

“بائس ووقح”.. لابيد يهاجم مجددًا بن غفير بسبب أحداث الشيخ جراح

الثلاثاء 15 فبراير 2022 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“بائس ووقح”.. لابيد يهاجم مجددًا بن غفير بسبب أحداث الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

جدد يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته لعضو الكنيست المتطرف اليميني ايتمار بن غفير بسبب الأحداث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال لابيد في حديث لإذاعة كان العبرية، “إن بن غفير ليس هناك (أي في الحي) لحماية اليهود، إنه موجود لإشعال النار والعنف”.

ووصف لابيد بن غفير بأنه “محرض بائس ووقح”، مشيرًا إلى أن هدفه إشعال الأوضاع لأهداف سياسية شخصية ولجلب الاهتمام نحوه.

وأضاف “إنها محاولة يائسة ويفعل ذلك من أجل إحداث استفزازات تنتهي بموت العرب واليهود”، (في إشارة لمخاوف التصعيد).

وردًا على ذلك، قال عضو الكنيست عن “الليكود” شلومو قرعي، “من يعظنا بالأخلاق اليوم هو من يجلس مع جماعة الإخوان المسلمين في الحكم ويريد الجلوس مع القائمة المشتركة التي تدعو لمحونا عن وجه الأرض”.

القدس

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

شاهد : فيديو لاول مرة يظهر لحظة اغتيال شهداء نابلس قبل ايام

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"إسرائيل" تعبث بـ"صواعق التفجير" مع جبهة غزة بالهجوم على الشيخ جراح.. وحماس: صبرنا له حدود

شاهد : فيديو يوثق لحظة تنفيذ أسير من غزة عملية الطعن بسجن "نفحة"

احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

البطش: محادثات مع مصر حول ما يجري في الشيخ جراح وتوجه لفعل جماهيري شرق غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 14 حالة وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

زيلنسكي

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

-----

الشيخ جراح..اعتقالات واصابات جراء اعتداءت الاحتلال..وبن غفير يقرر ابقاء مكتبه (صور وفيديوهات)

الاتصالات الفلسطينية