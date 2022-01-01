“بائس ووقح”.. لابيد يهاجم مجددًا بن غفير بسبب أحداث الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

جدد يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته لعضو الكنيست المتطرف اليميني ايتمار بن غفير بسبب الأحداث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال لابيد في حديث لإذاعة كان العبرية، “إن بن غفير ليس هناك (أي في الحي) لحماية اليهود، إنه موجود لإشعال النار والعنف”.

ووصف لابيد بن غفير بأنه “محرض بائس ووقح”، مشيرًا إلى أن هدفه إشعال الأوضاع لأهداف سياسية شخصية ولجلب الاهتمام نحوه.

وأضاف “إنها محاولة يائسة ويفعل ذلك من أجل إحداث استفزازات تنتهي بموت العرب واليهود”، (في إشارة لمخاوف التصعيد).

وردًا على ذلك، قال عضو الكنيست عن “الليكود” شلومو قرعي، “من يعظنا بالأخلاق اليوم هو من يجلس مع جماعة الإخوان المسلمين في الحكم ويريد الجلوس مع القائمة المشتركة التي تدعو لمحونا عن وجه الأرض”.

القدس