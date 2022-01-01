الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

كييف/سما/

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون "يوم الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.



وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون "يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام".

وأضاف: "نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك".

ونقلت قناة CBS عن مسؤول أمريكي قوله أن " صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك القوات الروسية من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية.

وفي سياق مثصل نقلت قناة CNN عن مصادر استخباراتية أمريكية أن "القوات الروسية دخلت مرحلة الإعداد النهائي لاستخدام خيار عسكري ضد أوكرانيا