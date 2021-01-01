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أعضاء كنيست يعارضون خطة تطوير المدن العربية بـ"اسرائيل"

الإثنين 14 فبراير 2022 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء كنيست يعارضون خطة تطوير المدن العربية بـ"اسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

ناقشت اللجنة المالية في الكنيست اليوم الإثنين الخطة الخمسية وتخصيص ميزانيات لتطوير المجتمع العربي في إسرائيل.
 
وذكر موقع "كيباه" العبري أن بعض أعضاء الكنيست انتقدو الخطة وحكموا على أنها تميز ضد اليهود في المدن العربية المختلطة وأنها بمثابة تعويضات للعرب عن الأحداث التي جرت في مايو 2021.
 
وادعت عضو الكنيست أوريت شتروك من حزب الصهيونية الدينية أن تقوية السكان العرب في إسرائيل تمييز، بدل من تعزيز السكان اليهود.
 
وأشارت إلى أن 400 عائلة يهودية فقط غادرت اللد بسبب الأحداث التي جرت في مايو.
 
وأضافت شتروك: "هناك استثمار صفري في الأمن وفي إعادة تأهيل المجتمعات اليهودية وفي الردع وفي منع التحريض".
 
كما دعت عضو الكنيست روث واسرمان لاندا من حزب أزرق أبيض إلى تعزيز التجمعات اليهودية في هذه المدن.

#فلسطين 48 #المدن العربية الفلسطينية

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