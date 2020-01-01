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الصحة الاسرائيلية: تسجيل 24 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 12 فبراير 2022 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: تسجيل 24 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 5057 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة السادسة مساءً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 22,360 إصابة يوم أمس الجمعة.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل 24 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,458 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شهر شباط 2020.

وشهدت إسرائيل في اليومين الأخيرين تراجعًا في عدد الإصابات المسجّلة، إلى جانب انخفاض عدد المصابين بحالة حرجة الذين يحوّلون إلى المستشفيات.

وبلغ عدد المصابين بحالة حرجة 1,048 مصابًا منهم 270 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا

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