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شاهد: لحظة وصول الطفل فواز قطيفان واستقباله من قبل أهله

السبت 12 فبراير 2022 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة وصول الطفل فواز قطيفان واستقباله من قبل أهله



دمشق/سما/

نشر نشطاء سوريون مساء يوم السبت مقاطع فيديو على "فيسبوك" للحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية السورية مساء السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.

وأكدت الداخلية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن صحته جيدة.

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي خطفوه قبل 3 أشهر في بلدة إبطع.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط على عائلته لدفع الفدية.

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا وطلبوا فدية قدرها 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).

#فواز قطيفان #فواز القطيفان

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