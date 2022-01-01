ما هي أحدث تقنيات شد الوجه المعتمدة في العالم الان؟

وكالات - سما-

أجهزة شد الوجه تستهدف الأنسجة العميقة تحت الجلد دون الحاجة إلى إجراء أي شق جراحي في طبقات الجلد السطحية وهو اختيار ممتاز للأشخاص الراغبين لشد الوجه أو الرقبة وللذين يعانون من بشرة مترهلة دون تدخل جراحي، لتتعرفي أكثر عن هذه الأجهزة وأحدث التقنيات المتبعه في السعودية التقت "الجميلة" باختصاصية الامراض الجلدية وطب الجلد التجميلي والليزر أماني أبو العزم بمركز اندلسية لصحة المرأة بجدة.

- جهاز Ulthera هو جهاز يستخدم الموجات فوق الصوتية لعلاج آثار التقدم في العمر وتجديد البشرة وتخليصها من التجاعيد، وهذا من خلال تقنية تستحث التجدد الذاتي للخلايا. ولهذا يمكنك من خلال بضع جلسات من شد الوجه والتخلص من تجاعيد ما حول العينين وتجاعيد الرقبة، ويعطيك نفس نتائج عملية رفع الحاجبين.

- يتميز جهاز ألثيرا بأنه التقنية الوحيدة التي تستخدم تصوير الموجات فوق الصوتية في أثناء عملها، مما يسمح لطبيبك برؤية طبقات البشرة الداخلية وتأثير الجهاز عليها في أثناء عمله.

- تقنية "ULTHERAPY"تم اعتماد هذا الإجراء من قبل منظمة الغذاء والدواء "FDA" بعد إثبات فعاليته وكونه آمناً في الدراسات السريرية وتمتاز هذه التقنية باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية. مما يسمح برؤية طبقات الأنسجة المراد علاجها وبالتالي توجيه الطاقة مباشرة تجاهها والحصول على أفضل النتائج.

- جلسة علاج واحدة. تظهر النتائج مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة التي تستغرق ما بين 30 إلى 45 دقيقة وتستمر النتائج في التحسن على مدار 3 أشهر مع استخدام الموجات فوق الصوتية فشد الوجه يحدث طبيعيا. عن طريق التأثير على الطبقات العميقة للجلد مما يحفز إنتاج الكولاجين والذي بدوره يقوم بشد الجلد ومنحه النضارة المطلوبة والحصول على جلد مشدود وأكثر مرونة والتخلص من عدد كبير من التجاعيد والأكياس تحت العين والهالات السوداء ورفع وشد الخدود دون جراحة.

- العمر الأنسب فوق 30 سنة لمن لاحظ حدوث ارتخاء في جلد الوجه أو الرقبة أو بعد الدايت وخسر خساره كبير في الوزن.

- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 50 سنة هم الأكثر لجوءاً لهذه التقنيات.