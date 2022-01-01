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البحرين تكشف عن سبب إلحاق ضابط إسرائيلي بجيش المملكة

السبت 12 فبراير 2022 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تكشف عن سبب إلحاق ضابط إسرائيلي بجيش المملكة



المنامة/سما/

قالت وزارة الخارجية البحرينية يوم السبت إن مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش البحريني تأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثرَ من أربع وثلاثين دولة".


وتابعت: "مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت في الأيام الماضية إنه سيتم تعيين ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية في البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.

وأفادت وسائل إعلام بأن البحرين وإسرائيل عقدتا اتفاقا على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، الأسبوع الماضي، في إطار جولة لم يعلن عنها مسبقا.

#البحرين #ضابط اسرائيلي

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