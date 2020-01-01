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قناة عبرية تكشف عن مهمة ضابط الارتباط الإسرائيلي في المنامة

الجمعة 11 فبراير 2022 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن مهمة ضابط الارتباط الإسرائيلي في المنامة



القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 13 العبرية، إنه للمرة الأولى في تاريخ دولة الاحتلال، سيتم تعيين ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي في منصب رسمي في دولة عربية.

وأضافت القناة ، إن الحديث يدور عن ضابط من البحرية الإسرائيلية سيصل البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.


وأوضحت أن الخطوة جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي.


وسيكون الضابط الإسرائيلي هو الأول الذي يتم تعيينه بشكل دائم في دولة عربية، لاسيما تلك التي تقع على مقربة من إيران.

وتابعت القناة: "من المتوقع أن يتعمق التعاون، الذي بدأ بضابط من الجيش الإسرائيلي على أراضي دول الخليج، في السنوات المقبلة".


وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقا على تقرير القناة "13": "الجيش الإسرائيلي يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. في الوقت الحالي، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى".

والأسبوع الماضي، وقع وزير الجيش الإسرائيلي اتفاقية تعاون أمني مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، والتقى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره ومعه ولي العهد ورئيس وزراء البلاد.


والجمعة الماضي، قال غانتس إن بلاده قامت وتقوم بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد.


ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن"اسرائيل" بذلت جهودا كبيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تعزيز علاقاتها الأمنية مع دول وزعماء وقادة في العالم العربي.

ووقعت إسرائيل والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتط

#البحرين #اسرائيل #المنامة

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