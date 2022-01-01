اليكِ حواء كيف تتعاملين مع حماتك من دون أن تزعجي زوجك؟

وكالات / سما /

يستحوذ مفهوم العداوة بين العروس وحماتها على تفكير أغلب الفتيات بغض النظر عن السبب الرئيسي لإختلاق المشاكل إن كان من طرف العروس أو الحماة نفسها. ولكن لا يمكننا أن ننكر أن هنالك علاقات بين الحماة والعروس مثل علاقة الأم وإبنتها وتسودها المحبة والتفاهم.



أغلب المشاكل التي تنشأ بين الحماة والعروس يمكن تجنبها في العادة منذ البداية، إليكِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ:

- حددي مع زوجك المكان الذي ستعيشون فيه، فكلما كان بيت مستقل وبعيد عن الأقارب من الجهتين كان افضل لتضمني عدم تدخل أحد في شؤونكم الخاصة ولتصل الفكرة أنكم فضلتم أن تكونوا مستقلين وبعيدين بطريقة مهذبة.

- في بعض الأحيان تكون القدرة المالية للعريس لا تسمح بشراء بيت منفصل، أو يفضل أن يتواجد بـ قرب والدته بسبب أنها مريضه أو أنه ابنها الوحيد، في هذه الحالة، احرصي على أن يكون مدخل بيتك منفصل، وفي حال كان المدخل مشترك احرصي على أنه ليس من الضرورة أن تقومي بالزيارة للحماة في كل مرة تخرجين وتدخلين فيها من المنزل.

- حددي أيام معينة لزيارة حماتك، مرة في الأسبوع تبدو جيدة في الأوضاع الطبيعية.

- تجنبي الدخول في مشاكل "السلفات" لتجنب أي تشابك قد يحدث في المستقبل، ولا تتخذي طرف أو موقف لأحدهم ليعلموا انكي بعيدة عن المشاكل.

- في حال حدوث مشاكل كبيرة، حاولي أن تعلمي زوجك بطريقة غير مباشرة لتضمني أنه في حال حدوث نقاش كبير لن تكوني الطرف الأضعف في النقاش.



- إسألي بين كل فترة والأخرى عن أحوال حماتك بمكالمة هاتفية دون المبالغة وجعل الأمر عادة متكررة.