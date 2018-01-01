البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيّرات

المنامة/سما/

كشفت شركة "bats.be" وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار للبحرين، وفقًا لما ذكر موقع "إسرائيل ديفنس".

وبحسب الموقع، يدور الحديث عن رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "BATS’ GR12" وهو اسم بديل للرادارات من إنتاج "التا".



وقال البيان الصادر عن الشركة، إن "قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد".

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وقع الأسبوع الماضي، اتفاقية دفاعية مع البحرين تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب.