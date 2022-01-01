عودة شيرين عبدالوهاب لـ"حسام حبيب"

وكالات / سما /

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها ومتابعيها، مفاجأة مدوية حيث عادت لزوجها الفنان حسام حبيب بعد نحو شهرين من الانفصال، وبعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول كونها تحررت من علاقتها به.

وكشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم لها حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، لجريدة الوطن المصرية، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه.

ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، ووصفهما بالصديقين العزيزين.

ونفى دندش الأخبار حول أنه يعمل حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أن ما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد حرصت على تقديم النعي والعزاء في جدة زوجها السابق الفنان حسام حبيب التي وافتها المنية مؤخرا.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر:" تنعي جدة زوجها السابق، ووصفتها بـ "العزيزة إلى قلبي، جدتي الغالية".

وكتبت شيرين: "بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب".