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بالفيديو: بينيت يلمح إلى نتنياهو بالإشارة بأنه مجنون

الثلاثاء 08 فبراير 2022 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: بينيت يلمح إلى نتنياهو بالإشارة بأنه مجنون



القدس المحتلة/سما/

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو "مجنون"، بعد أن هاجم الأخير طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد -19.

 

وخلال جلسة خاصة للكنيست حول فيروس كورونا وتكلفة المعيشة في إسرائيل، انتقد نتنياهو رئيس الوزراء لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون"، مما أدى إلى تسجيل معدلات قياسية بالإصابات وارتفاع عدد الوفيات.

وقد حضر بينيت إلى الجلسة بعد أن جمع نواب المعارضة ما يكفي من التوقيعات لإجباره على الحضور.

وبينما كان نتنياهو يتحدث، وضع بينيت يده على الكمامة ثم قام بإيماءة رافضة، قبل أن يشير إصبعه إلى رأسه في حركة دائرية في إشارة إلى وصف "مجنون".

وكتب يائير نجل نتنياهو على موقع "تويتر": "ههههههه، هل أنت متأكد أنك تريد الدخول في هذا الأمر يا بينيت؟".

 
#نفتالي بينيت #بنيامين نتنياهو

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