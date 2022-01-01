هرتسوغ يهاتف إردوغان: "ناقشا ترتيبات عقد لقاء قريب بينهما"

القدس المحتلة/سما/

هاتف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للإطمئنان عليه بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، وذلك في سياق التقارب

وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ "تمنى الشفاء التام لإردوغان بعد إصابته، فيما قدم الرئيس التركي الشكر لنظيره الإسرائيلي على اهتمامه بصحته".

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا ترتيبات عقد لقاء قريب بينهما، وذلك في مؤشر إضافي على تقارب محتمل وشيك بين الجانبين".

يذكر أن إردوغان صرح في الثالث من شباط/ فبراير الجاري أن هرتسوغ سيجري زيارة إلى تركيا أواسط آذار/ مارس المقبل.

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس التركي في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن شكره هرتسوغ، على تمنيه الشفاء له من فيروس كورونا.

وكان إردوغان قد أعلن، السبت، إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه أجرى وعقيلته أمينة، فحوصات تشخيص كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة. وأضاف أن نتيجة الاختبارات ظهرت موجبة، وأنه مصاب بالمتحورة "أوميكرون".

والأربعاء الماضي، قال إردوغان: "زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري أواسط مارس القادم". وأضاف "بهذه الزيارة سنسعى لوضع علاقاتنا الثنائية على أرضية أكثر إيجابية في المستقبل".

وتابع "هذا النهج الذي نتبعه موجود أيضا في إسرائيل. ربما نقوم بإرسال ممثلينا إلى إسرائيل قبيل زيارة هرتسوغ إلى تركيا كما فعلوا لتمهيد بدء المرحلة".

وأشار الرئيس التركي، في تصريحات صدرت عنه يوم الجمعة الماضي، إلى إمكانية استخدام الغاز الإسرائيلي في بلاده، والعمل على نقله إلى أوروبا عبر التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح أنه سيبحث مع نظيره الإسرائيلي، هرتسوغ، ومع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مسألة نقل الغاز إلى تركيا.

وأضاف "يمكن أن نستخدم الغاز الإسرائيلي في بلادنا، بل وأبعد من ذلك يمكن أن ننخرط في جهد مشترك عبر نقله إلى أوروبا".

وبيّن أن موضوع الغاز سيكون على طاولة المباحثات مع الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته إلى تركيا (منتصف آذار/ مارس).