تقرير: أبو ظبي تبحث مع تل أبيب التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية

واشنطن/سما/

كشف تقرير صحفي عن مباحثات تجريها الإمارات وإسرائيل، لتزويد تل أبيب الدولة الخليجية بأنظمة دفاع جوي، في ظل تزايد هجمات "أنصار الله".



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (السبت) إنه في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها "أنصار الله" على الإمارات مؤخرا، تناقش أبو ظبي وتل أبيب الآن صفقات لبيع أنظمة دفاع جوي متطورة إلى الدولة الخليجية القريبة من إيران.



وفقا للتقرير، الذي يستند إلى مصادر مجّهلة شاركت في تفاصيل المحادثات، لا يتوقع أن تتضمن هذه الاتصالات بيع منظومة "القبة الحديدية"، لكن إسرائيل قد تبيع لحليفها الخليجي أنظمة رادار.



وأكدت الصحيفة في التقرير أنه على الرغم من أن أبو ظبي كانت مهتمة منذ فترة طويلة بالأنظمة الإسرائيلية، إلا أنها تخشى القيام بذلك بشكل علني وصريح، وهو أمر من

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وتحتفظ الإمارات العربية المتحدة بعلاقات اقتصادية واسعة مع إيران، على الرغم من أنها مرتبطة استراتيجيا بالتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد طهران.

في إيران، بالطبع، لا يُرحب بنشر أنظمة أمنية إسرائيلية قريبة جدا منها. وأوضح هذا الموقف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محادثة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

