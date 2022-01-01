ممثلة أمريكية تثير اليهود بتصريحات عن الهولوكوست

واشنطن/سما/

أثارت تصريحات أطلقتها الممثلة الأمريكية، ووبي غولدبرغ، حول "الهولوكوست" كثيرا من يهود الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما استدعى لديهم حديثا عن ذكرياتهم مع التمييز الذي يمارس ضدهم ومعاداة السامية الذي يعانون منه، على حد تعبيرهم.

وحسب "رويترز"، فسرعان ما اعتذرت الممثلة والمقدمة التلفزيونية عن قولها هذا الأسبوع في برنامج "ذا فيو" على قناة "إيه بي سي"، والذي أكدت فيه أن الإبادة الجماعية لم تكن تتعلق بالعرق"، مشيرة في تصريحات لاحقة إلى أنها فشلت في الاعتراف بأن النازيين يعتبرون اليهود عرقًا أدنى.

وتعليقا على تلك التصريحات قال جريج شنايدر، نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر المطالبات المادية اليهودية ضد ألمانيا، وهي جماعة مقرها نيويورك تسعى إلى تعويض ضحايا الهولوكوست، إن الأمر ينطوي على مزيج من الدين والجنسية والعرق والثقافة والتاريخ.



استدرك: "لكن كراهية اليهودي معقدة للأسف، عمرها آلاف السنين، لا يبدو أن لدينا علاجًا لذلك، لذلك ليس من السهل وضع ملصق أو تسمية ما يعنيه أن تكون يهوديًا، لكن من السهل بالتأكيد أن ترى ما يعنيه أن تكون معادًا للسامية''.

وأعرب شنايدر وآخرون عن أملهم في أن يتذكر الناس أن اليهود عانوا تاريخيًا من تمييز واسع النطاق في أمريكا، مثل منعهم من شراء منازل في مناطق معينة، واستبعادهم من النوادي الريفية، ورفض قبولهم في بعض الجامعات.

أما الحاخام نوح فاركاس، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد اليهودي في لوس أنجلوس الكبرى، فيتذكر نشأته في بلانو، تكساس، حيث عانت بعض العائلات اليهودية، بما في ذلك عائلته، من معاداة السامية في بعض الأحيان، حسب تعبيره.

وقال: "لم نر أنفسنا أبدًا في نفس الفئة مثل أي من المعمدانيين الأنجلو الجنوبيين البيض، على الرغم من أننا نمتلك بشرة بيضاء، إلا أننا لم نعتبر أنفسنا جزءًا من ثقافة البيض".

لقد أصبحت المعادلة العرقية أكثر تعقيدًا لأن اليهود ذي البشرة الملونة - بما في ذلك الأمريكيون من أصل أفريقي، والأمريكيون من أصل إسباني وآسيوي - يمثلون نسبة متزايدة من إجمالي السكان اليهود.

وقال فاركاس: "اليهود متعددو الأعراق، ونحن لا نعتبر أنفسنا مجرد مجتمع من الإيمان".

قال فاركاس إن التمييز المنهجي ضد اليهود في الولايات المتحدة قد تلاشى إلى حد كبير على مدى عقود، لكن معاداة السامية مستمرة والعنف اللا سامي على مدى السنوات الخمس الماضية كان في أعلى مستوياته منذ عقود.