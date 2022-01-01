فيديو: الأهلي المصري يهزم مونتيري المكسيكي ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

القاهرة/سما/

استهل نادي الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بفوز ثمين على منافسه مونتيري المكسيكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدور الثاني.

ويدين نادي الأهل بالفضل في انتصاره لمدافعه محمد هاني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للمارد الحمر" بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحقق العملاق المصري بذلك انتصاره الخامس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، وسجل الهدف الثالث عشر في المونديال.

وضرب نادي الأهلي موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال مع فريق بالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة أيضا.