وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

القاهرة/سما/

أعلنت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملفات الطبية بنقابة المهن التمثيلية المصرية، عن وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز عن عمر ناهز 86 عاماً، متأثرة بأزمتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وقالت نهال في تصريحات صحفية: "توفيت منذ قليل الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز".

وعايدة عبد العزيز عبد الرحمن ممثلة مصرية من مواليد 27 أكتوبر 1930، وقد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.

عملت الفنانة الراحلة بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها، وفي عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

من أهم أعمالها في المسرح عروض "شيء في صدري"، "الأرض"، "شجرة الظلم"، "دونجوان"، و"ثمن الحرية".

كما عملت في السينما بأفلام "يوميات نائب في الأرياف" عام 1969، "شهد الملكة" عام 1985، "النمر والأنثى" عام 1987، "بوابة ابليس" عام 1993، "الواد محروس بتاع الوزير" عام 1999، و"هليوبوليس" عام 2010.

كما عملت عايدة عبد العزيز أيضا في المسلسلات التليفزيونية، مثل "زينب والعرش" عام 1979، "هالة والدراويش" عام 1990، "ضمير أبلة حكمت" عام 1991، "يوميات ونيس" عام 1994، "الفرار من الحب" عام 2000، "كناريا وشركاه" عام 2003، و"موجة حارة" عام 2013.