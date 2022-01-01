غضب اسرائيلي واحتجاج "فرنسي و أمريكي" من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ الجيش اللبناني رفض عروضاً من "إسرائيل" لمساعدته، لافتةً إلى أنّ "مسؤولين إسرائيليين تفاجأوا بكلام وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس حول مساعدة الجيش اللبناني".

وقال مراسل "القناة الـ 12" من البحرين، عوفر حداد، إنّه خلال وجود وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس في البحرين اليوم، "بثّ خطاباً مسجلاً، في مؤتمر أبحاث الأمن القومي، تحدث فيه عن عنوان مثير للاهتمام بخصوص ما يحصل في لبنان، حيث قدّمت إسرائيل 4 عروض مختلفة للمساعدة إلى لبنان بواسطة اليونيفيل في السنة الأخيرة، على خلفية وضع الجيش اللبناني في مقابل حزب الله".

وأضاف حداد أنه "وفقاً لما علمنا، فإنّ الجيش اللبناني رفض هذه العروض".

بدوره، قال معلّق الشؤون السياسية في "القناة الـ 12"، يارون أبراهام: "يبدو الأمر غريباً جداً، نحن نحاول أن نفهم ما هي بالضبط المساعدة التي أوضح غانتس أنه عرضها على الجيش اللبناني، ما سمّي من قبله مساعدة محددة".

وتابع: "بحسب ما فهمناه، فإنهم في المؤسسة السياسية ليسوا على علم بالعرض الذي سمعناه الآن من وزير الأمن".

ونقل أبراهام عن مصادر سياسية قبل دقائق أنّ الجهات التي تدير العلاقات الخارجية لـ"إسرائيل" سمعت بذلك للمرة الأولى من "القناة الـ 12" قبل ساعة، وأضافوا أنه لو "كان هناك اقتراح محدد كهذا، فإنه غير منسّق وغريب، على ضوء العلاقات بين الجيش اللبناني وحزب الله".

وأضاف أبراهام: "يجب القول إنه في الأشهر الأخيرة حصلت عروض كهذه نُقلت إلى اليونيفيل وإلى الجيش اللبناني المسؤول أيضاً، بسبب الوضع الإنساني، متعلقة بتوزيع الوقود والمياه على المدنيين، لافتاً إلى أنه "حتى هذا المساء تم حفظ الأمر بالسر، لذلك يبدو لي أنّ الصدمة بشكل خاص على الثرثرة بهذا الكلام علناً، وليس على فحوى الأمور، ولأنه تحول إلى أمر علني".

وأشار إلى أنه "ليست فقط مصادر سياسية إسرائيلية غاضبة، بل سمعت أنه "تم تلقّي شكاوى من الفرنسيين والأميركيين على ثرثرة وزير الأمن بذلك أمام الرأي العام"، موضحاً: "وقد ردّوا من مكتبه بأنّ كل من كان يجب أن يعلم بالموضوع تمّ إعلامه".

تجدر الإشارة إلى أنّ وسائل إعلام إسرائيلية كشفت في وقتٍ سابق اليوم عن قيام وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس بـ"زيارة سرية إلى البحرين، عبر طائرة عسكرية إسرائيلية عبرت فوق السعودية".