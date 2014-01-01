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جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”

الأربعاء 02 فبراير 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”



القدس المحتلة/سما/

فجر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق جلعاد أردان والذي يشغل حاليًا منصب سفير إسرئيل لدى الأمم المتحدة، مفاجأة خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة بقضية نجاح 6 أسرى فلسطينيين في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق أرضي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن أردان قال أمام اللجنة إن مصلحة السجون لم تنظر في إمكانية “هروب الأسرى من السجن على أنه تهديد حقيقي”، مؤكدًا وجود خلل في منظومة العمل داخل مصلحة السجون.


ولفت أردان إلى أنه لم يُعرض عليه التحقيق في محاولة “الهروب” التي حاول تنفيذها أسرى فلسطينيين في سجن جلبوع عام 2014، قائلًا “لم أكن أعلم بالحادث”، مشيرًا إلى أن هناك إخفاق داخل مصلحة السجون.

القدس

#جلعاد أردان #اسرى نفق الحرية

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