"أونروا" : سنعلن عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارسنا للحماية من كورونا

رام الله / سما /

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إنها ستعلن قريبًا عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارس الضفة الغربية للمساعدة على حماية "طلابنا ومعلمينا ومجتمعنا خلال الموجة الحالية لفيروس كورونا" .

وأوضحت "أونروا" اليوم الأربعاء في تصريح مقتضب ، أن هذه التدابير للحماية من فيروس كورونا المستجد "بما يضمن تعليم ذو جودة خلال الأوقات الصعبة".

وأكدت وزارة الصحة صباح اليوم حصول ارتفاع كبير في المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة سامر الأسعد لـ"صوت فلسطين"، أن الحالة الوبائية في هذه المرحلة في حالة تزايد، متوقعًا أن تستمر وتكون ذروتها خلال الأيام المقبلة.